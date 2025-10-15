Rusia recomienda abstenerse de viajar a Madagascar y llama a la moderación a los militares

1 minuto

Moscú, 15 oct (EFE).- Rusia recomendó hoy a sus ciudadanos abstenerse de viajar a Madagascar hasta que se normalice completamente la situación tras el golpe de Estado en ese país insular, al tiempo que llamó a la moderación a los militares.

«Recomendamos a los ciudadanos rusos abstenerse de viajar a Madagascar hasta la plena normalización de la situación», dijo la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en una comparecencia de prensa.

Rusia, añadió la diplomática, recomienda asimismo a sus ciudadanos que ya se encuentran Madagascar «evitar lugares con gran afluencia de personas».

Recalcó que para Moscú «los acontecimientos en la República de Madagascar son un asunto interno del país» y añadió que Rusia hace un «llamamiento a la moderación y a evitar el derramamiento de sangre».

«Al mismo tiempo, partimos de la base de que se logrará el retorno a la senda del desarrollo democrático lo antes posible», señaló.

Agregó que, según las informaciones que llegan desde Magadascar, «todo el poder ha sido transferido al Ejército, la Constitución de 2010 ha sido suspendida y todos los órganos gubernamentales han sido disueltos, excepto la Asamblea Nacional, que votó por mayoría a favor de destituir al presidente del país», Andry Rajoelina.EFE

