Rusia reconoce «lento avance» en las negociaciones con EE.UU. para una paz en Ucrania

Moscú, 22 dic (EFE).- Rusia reconoció hoy un «lento avance» en las negociaciones con Estados Unidos para una paz en Ucrania y llamó a la Casa Blanca a contrarrestar «más activamente» los intentos de abortar ese proceso.

«Se observa un lento avance. Va acompañado de los intentos extremadamente dañinos y maliciosos de un influyente grupo de países de torpedear esos esfuerzos, de descarrilar el proceso diplomático. Esto hay que contrarrestarlo», dijo Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores, durante una intervención en el club de debate Valdái.

Riabkov llamó a «la Administración estadounidense a contrarrestar más activamente» esos intentos.

«Es un hecho que cada vez que se produce una dinámica positiva en nuestro diálogo con EE.UU., se adoptan extraordinarios esfuerzos por parte de Kiev y de sus patrocinadores europeos de obstaculizarla», denunció el responsable ruso, según las agencias locales

Subrayó que Moscú está dispuesto a seguir negociando según los marcos establecidos por los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, en la cumbre de agosto pasado en Alaska.

«Los líderes lo establecieron y mantienen completamente su actualidad», recalcó Riabkov.

El diplomático subrayó que Moscú no aceptará un «alto el fuego provisional», sino «un cese de las acciones militares en el marco de un acuerdo que garantice la solución de los problemas que son la causa original de este conflicto» y que respete la inclusión en la Constitución rusa de las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Rusia en 2022.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, aseguró el domingo que Rusia mantiene su «pleno compromiso» con el logro de la paz en Ucrania tras las reuniones entre representantes de Washington y Moscú en Florida.

«Durante los últimos dos días en Florida, el enviado especial ruso Kiril Dmítriev mantuvo reuniones productivas y constructivas con la delegación estadounidense para avanzar en el plan de paz del presidente (Donald) Trump en Ucrania», escribió Witkoff en su perfil de X.

En paralelo, los representantes estadounidenses también se reunieron con el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, y con el jefe del Estado Mayor ucraniano, Andrí Gnátov.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró el viernes en su conferencia de prensa anual que no sólo no ha rechazado el plan de paz de Trump, sino que está dispuesto a realizar ciertos compromisos, por lo que ahora «la pelota está en el tejado» de los ucranianos. EFE

mos/rcf