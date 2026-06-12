Rusia reconoce a Brasil como país libre de fiebre aftosa sin vacunación

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Río de Janeiro, 11 jun (EFE).- Rusia reconoció oficialmente a Brasil como país libre de fiebre aftosa sin vacunación, una decisión comunicada este jueves al Gobierno brasileño y que refuerza el estatus sanitario del mayor productor y exportador mundial de carne bovina, apenas una semana después de que China tomara la misma decisión.

El reconocimiento fue anunciado en una nota conjunta de los ministerios brasileños de Relaciones Exteriores y de Agricultura, que destacaron que la decisión de las autoridades sanitarias rusas amplía las oportunidades para las exportaciones agropecuarias brasileñas y fortalece la confianza internacional en los controles sanitarios del país.

Además de garantizar las ventas de carne bovina, la decisión abre nuevas oportunidades de negocios, ya que permite a los productores ya habilitados vender carne bovina con hueso o carne porcina.

La medida tiene un significado especial para Brasil debido a la importancia histórica de Rusia como comprador de carne bovina brasileña. Hasta hace algunos años, Rusia era el principal destino de las exportaciones del producto, antes de ser superado por mercados como China.

Actualmente, Rusia ocupa la sexta posición entre los compradores de carne bovina de Brasil.

El anuncio se produce apenas nueve días después de que China reconociera a todo el territorio brasileño como libre de fiebre aftosa sin vacunación, una decisión que puso fin a restricciones vigentes durante años.

Según el Gobierno brasileño, tanto la decisión china como la rusa son consecuencia del reconocimiento concedido en mayo de 2025 por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), que declaró a Brasil libre de fiebre aftosa sin vacunación tras décadas de campañas de erradicación y vigilancia epidemiológica.

Las autoridades brasileñas consideran que los nuevos reconocimientos pueden facilitar la apertura de mercados para productos bovinos y porcinos, así como ampliar la gama de mercancías autorizadas para exportación.

La decisión rusa llega, además, en un momento en que Brasil enfrenta cuestionamientos sanitarios por parte de la Unión Europea. El bloque comunitario comunicó recientemente al Gobierno brasileño que podría suspender las compras de determinados productos cárnicos si el país no corrige deficiencias detectadas en sus sistemas de control y trazabilidad sanitaria. EFE

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