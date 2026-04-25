Rusia reconoce ataque masivo en Ucrania contra instalaciones militares y energéticas

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Moscú, 25 abr (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia reconoció este sábado un ataque masivo en Ucrania, en el que, según Kiev, anoche murieron al menos 6 personas, pero aseguró que éste se dirigió contra objetivos militares y energéticos.

«En las últimas 24 horas, en respuesta a ataques terroristas perpetrados por Ucrania contra objetivos civiles dentro del territorio ruso, las Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo empleando armas de alta precisión y largo alcance, lanzadas desde plataformas terrestres, aéreas y marítimas, así como vehículos aéreos no tripulados de ataque», señala la nota castrense.

El blanco del ataque fueron «instalaciones pertenecientes a los complejos industrial y militar, así como el energético de Ucrania», agrega la nota.

También fue golpeada la «infraestructura portuaria, que está siendo utilizada en intereses del ejército ucraniano», según los militares rusos.

«Los objetivos del ataque han sido alcanzados», concluyó Defensa. EFE

mos/ah