Rusia reconoce serios daños al museo de la Defensa de Sebastopol en un ataque ucraniano

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Moscú, 10 jun (EFE).- Las autoridades rusas admitieron este miércoles que el museo conmemorativo a la Defensa de Sebastopol (1854-1855), puerto situado en la ocupada península de Crimea, sufrió serios daños a causa de un ataque ucraniano que impactó contra el edificio.

El director del museo, Mijaíl Smoródkin, aseguró a la prensa local que el inmueble había sufrido «graves daños» debido al intenso incendio sufrido, aunque no registraron víctimas mortales ni heridos, a pesar de que había un empleado en las instalaciones durante el ataque.

«Una evaluación definitiva de los daños al panorama y sus elementos solo será posible una vez que los especialistas del Ministerio de Emergencias autoricen el acceso al edificio», sostuvo Smoródkin.

El director se mostró pesimista con el posible estado de la exposición, que recogía en vista panorámica la defensa de la ciudad en el siglo XIX. «Existen motivos para creer que el panorama podría haber sido destruido o gravemente dañado», añadió.

Mientras, la portavoz de Exteriores, María Zajárova, fue más allá al asegurar que, «según los informes mediáticos y lo que veo, está prácticamente destruido».

El Kremlin reaccionó condenando el ataque y prometiendo que restaurarían el museo. «Kiev comenzó a atacar la historia, pero la historia es invencible», sostuvo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en rueda de prensa.

Las autoridades regionales destacaron que el edificio fue objetivo de un ataque con un dron ucraniano cargado con munición incendiaria.

«Bárbaros y monstruos atacaron deliberadamente lo que más apreciamos, intentando destruir nuestra esencia. Solo unos degenerados absolutos podrían hacer tal cosa: atacar deliberadamente un museo», lamentó el gobernador de la ciudad federal, Mijaíl Ravzovzháyev.

Como es habitual en los representantes rusos, Ravzovzháyev comparó el ataque con los crímenes nazis, que bombardearon el edificio en 1942, y aseguró que Ucrania «jamás destruirá lo que está arraigado en el ADN de los rusos» y que ello les «hará más fuertes».

Algunas piezas del museo sobrevivieron por encontrarse fuera de las instalaciones en el momento del ataque, entre ellos el cuadro de ‘El asalto del 6 de junio de 1855’, de Franz Roubaud.

La península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, se encuentra actualmente con serios problemas de abastecimiento a causa de los constantes ataques ucranianos, gran parte contra su red logística, después de haber atacado trenes y carreteras que unen el territorio con Rusia.EFE

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