Rusia recrudece la ‘guerra a los museos’ con cinco ataques a patrimonio cultural en un día

Compartir

4 minutos

Marcel Gascón

Kiev, 16 jun (EFE).- La campaña sistemática de ataques rusos contra elementos tangibles de la cultura que ha denunciado Kiev desde el comienzo de la invasión ha alcanzado esta semana cotas inéditas, tras golpear Rusia en 24 horas hasta cinco de los edificios e instituciones más valiosas y emblemáticas de la cultura ucraniana en tres ciudades distintas.

Los ucranianos despertaron el lunes viendo en sus móviles vídeos y fotos del techo de la catedral de la Dormición del Monasterio de las Cuevas en llamas, imágenes que inevitablemente remitían en el imaginario nacional ucraniano a la destrucción que sufrió este conjunto arquitectónico vital en la historia de la religión ortodoxa en Rusia y Ucrania durante la retirada soviética y la ocupación nazi en la II Guerra Mundial.

Antes de entrar al patio de esta catedral que empezó a ser escenario de servicios religiosos desde el siglo XI, periodistas y curiosos se encontraban a los bomberos echando agua a las cornisas de otra construcción histórica que en su día albergó los talleres de fabricación y reparación de munición y cañones de uno de los arsenales más importantes del imperio ruso y ahora acoge la feria del libro y otros eventos centrales en la vida cultural de Kiev.

Según explicó el presidente Volodímir Zelenski, dos drones rusos lanzados contra esta zona del Kiev primigenio que es hoy el corazón de la actividad cultural en la ciudad fueron los causantes de los daños a estos dos edificios históricos.

Una colección de vestidos y una pintura histórica

También durante las primeras horas del lunes, otro ataque ruso provocó daños menores en la Casa del Órgano y la Música de Cámara de la urbe de Dnipró del centro-este de Ucrania.

Peor suerte corrió esa misma madrugada parte del patrimonio que custodiaban los Estudios Nacionales de Cinematografía Oleksandr Dovzhenko de Kiev, uno de los más antiguos de Ucrania. Un incendio provocado por otro ataque ruso destruyó entre otras dependencias el departamento de vestuario, y con él una valiosa colección irreemplazable de ropa y material de atrezo.

La quinta institución cultural atacada por los rusos recientemente fue el Museo Nacional de Arte de la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania.

El impacto de un dron Shahed ruso causó el domingo un incendio que destruyó parte del techo y dañó numerosas obras gráficas de la época soviética y varias colecciones privadas, según informó la publicación local Gwara Media. Parte de las obras damnificadas se mojaron por el agua utilizada por los bomberos para apagar el incendio.

Esta sucesión de ataques rusos al patrimonio cultural ucraniano en sólo 24 horas llevó al ministro de Exteriores de Kiev, Andrí Sibiga, a comparar a Rusia con el Estado Islámico, por la destrucción de patrimonio arquitectónico considerado herético por sus integrantes que caracterizó a esta organización extremista musulmana.

El Museo de Chernóbil y el del Sitio de Crimea

Esta fase particularmente intensa de la ‘guerra a los museos’ comenzó en la madrugada del 24 de mayo cuando Rusia destruyó en un ataque masivo contra Kiev, en el que fueron alcanzadas también otras instituciones culturales capitalinas, el recién inaugurado Museo de Chernóbil, que había reabierto sus puertas con motivo del cuadragésimo aniversario el 26 de abril de la catástrofe nuclear en esa central atómica ucraniana.

Los ataques de autoría ucraniana en este episodio de la guerra contra el patrimonio cultural se limitan de momento a la acción llevada a cabo por las fuerzas de Kiev durante la mañana del 10 de junio, cuando alcanzaron en la península ocupada de Crimea el museo dedicado a la Defensa de Sebastopol (por parte del Imperio Ruso en 1854-1855 de las fuerzas británicas, otomanas y francesas).

Según el gobernador ruso de la ciudad de Sebastopol, donde se encuentra el museo, el cuadro del pintor ruso de origen francés Franz Roubaud que recrea una de las batallas de aquella Guerra de Crimea, que que lleva por título ‘El Sitio de Crimea’ y fue pintado entre 1902 y 1904, fue “prácticamente destruido” por el fuego causado por un dron ucraniano. EFE

mg/rz/jgb

(video) (foto)