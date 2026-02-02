Rusia redujo sus bombardeos contra Ucrania en enero, según un análisis de AFP

Rusia lanzó en enero menos drones y misiles contra Ucrania que el mes anterior pero provocó una crisis energética inédita en el país, según un análisis de AFP elaborado este lunes con datos proporcionados por la Fuerza Aérea ucraniana.

En enero se llevaron a cabo los peores cortes de electricidad, calefacción y agua en Ucrania desde que empezó la guerra, a finales de febrero de 2022.

En el primer mes de 2026, el ejército ruso lanzó 4.452 drones de ataque contra territorio ucraniano, es decir, un 13% menos que en diciembre de 2025, y 135 misiles, o sea, un 23% menos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, que está presionando a ambas partes para que pacten un acuerdo de paz en el marco de unas conversaciones trilaterales -las primeras de este tipo desde que empezó la contienda- dejó entrever la semana pasada que podría establecerse un alto al fuego parcial entre Kiev y Moscú, al anunciar una interrupción temporal de los bombardeos contra instalaciones energéticas.

Según Trump, el presidente ruso, Vladimir Putin, aceptó parar los ataques contra Kiev «y otras ciudades», donde las temperaturas rondan estos días los -20 ºC; pero el Kremlin anunció que ese supuesto cambio de táctica, que debía durar una semana, estaba a punto de expirar.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski afirmó que Moscú lo único que hizo fue cambiar el blanco de sus ataques, apuntando contra objetivos logísticos, como las vías de tren y áreas de la línea del frente.

En las últimas semanas, Zelenski advirtió que los sistemas de defensa aérea proporcionados por sus aliados occidentales se estaban quedando sin munición, lo que dejaba a Ucrania en una situación de vulnerabilidad.

De los 4.587 drones y misiles que, según la Fuerza Aérea ucraniana lanzó Rusia, los sistemas de defensa antiaérea del país interceptaron y derribaron 3.788 proyectiles, es decir, un 83%.

Una proporción algo mayor al 80% de proyectiles derribados en diciembre.

Según las autoridades ucranianas, Kiev, donde viven más de 3 millones de personas, fue la localidad que más afectada se vio por los cortes de suministro, que obligó a los habitantes a refugiarse del frío y la oscuridad bajo carpas de emergencia.

