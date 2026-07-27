Rusia registró más de 1.000 casos de niños desaparecidos el primer semestre de 2026

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Moscú, 27 jul (EFE).- Las autoridades rusas registraron más de 1.000 casos de menores de edad desaparecidos durante el primer semestre de 2026, 25 de los cuales fueron hallados muertos, según informó este lunes el periódico ruso ‘Védomosti’.

El medio indicó, citado datos del servicio Gde moi deti (Dónde están mis hijos), que entre enero y junio de este año fueron registradas 1.043 desapariciones de menores, 996 de los cuales aparecieron posteriormente, 25 fueron hallados muertos y otros 22 siguen en paradero desconocido.

El servicio estudió las informaciones facilitadas por 94 grupos de búsqueda creados en 93 regiones rusas, según los cuales el mayor número de casos se registró en la región de Krasnoyarsk (94), seguida de Sverdlov (83) y Primorie (67).

En San Peterburgo y la aledaña región de Leningrado se informó de 63 desapariciones de menores, dos de los cuales murieron y otros dos siguen desaparecidos.

En Moscú y la región de Moscú desaparecieron 38 niños, el menor número de desaparecidos por región, cuatro de los cuales fueron hallados muertos.

Según el Ministerio de Interior ruso, las búsquedas se llevan a cabo mediante el sistema de inteligencia artificial KurAI, que utiliza drones y cámaras de seguridad.

Los sistemas de inteligencia artificial (IA) se utilizan en Rusia para la búsqueda de personas desaparecidas desde 2019, según informó a ‘Védomositi’ el presidente del grupo de búsqueda Liza Alert, Grigori Serguéyev, según el cual en 2024 la IA localizó a más desaparecidos que su equipo.

Alexandra Iziúmenko, psicóloga y experta citada por el rotativo, estimó que las fugas de adolescentes de sus hogares pueden estar vinculadas a una situación familiar difícil y contextos de violencia doméstica, conflictos regulares y rechazo emocional. EFE

mos/mra