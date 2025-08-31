The Swiss voice in the world since 1935

Rusia repele ataque de 21 drones ucranianos, cuatro veces menos que la víspera

1 minuto

Moscú, 31 ago (EFE).- Los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron durante la noche de hoy, relativamente tranquila, 21 drones ucranianos sobre cuatro regiones rusas, menos de la cuarta parte que la víspera, según fuentes militares de Moscú.

«En el transcurso de la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 21 drones de ala fija», informó el Telegram el Ministerio de Defensa de Rusia.

Según el mando castrense ruso, 11 drones fueron derribados en la región de Volgogrado y ocho en la región de Rostov.

Otros dos fueron derribados sobre las regiones fronterizas de Bélgorod y Briansk.

Según informó en Telegram el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, dos civiles resultaron heridos hoy después de que un dron lanzara un artefacto explosivo junto a un edificio de viviendas en la capital regional.

En la localidad Novaya Tavolzhanka del distrito de Shebékino otra mujer fue gravemente herida por el lanzamiento de un artefacto explosivo desde un dron, indicó.EFE

