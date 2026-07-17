Rusia responde a bloqueo ucraniano de Azov y paraliza exportaciones agrícolas en mar Negro

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(Actualiza con información de nuevo ataque y declaraciones de una fuente del sector)

Marcel Gascón

Kiev, 17 jul (EFE).- Mientras las fuerzas de drones ucranianas continúan llevando a cabo con éxito una campaña inédita de ataques a petroleros y cargueros rusos que ha paralizado el tráfico marítimo en el mar interior de Azov, Rusia ha reactivado sus bombardeos a los puertos ucranianos del mar Negro para crear al enemigo, a pocas semanas de que empiece la temporada de cosecha y con ella el pico de las exportaciones agrícolas marítimas, la misma crisis que vive su industria del grano.

“En la práctica, todas las exportaciones marítimas se han interrumpido”, dijo a la revista del sector Latifundist sobre la situación de en la que ha entrado la industria agrícola ucraniana esta semana el socio de la consultora ucraniana Barva Invest Bogdan Kostetski.

Estas circunstancias han provocado el incremento de los precios de los productos que se exportan por rutas alternativas y la caída, debido al exceso de grano acumulado, de la cotización de los que se venden en el mercado doméstico.

Ataques diarios

El Ministerio de Defensa ruso informó este mismo viernes de ataques durante la madrugada a los puertos ucranianos de Odesa y Chornomorsk en los que fueron alcanzadas infraestructuras de descarga y almacenamiento de combustible y lubricantes.

Aunque tanto Rusia como Ucrania suelen ignorar en los partes de sus ataques los objetivos enemigos puramente civiles el equipamiento para las exportaciones de productos del campo ha salido particularmente mal parado de los bombardeos rusos a los puertos ucranianos que han sido una constante durante toda esta semana.

Dos trabajadores ucranianos murieron además durante la mañana del viernes al atacar Rusia con drones tres barcos comerciales de bandera extranjera que se encontraban en el puerto de Mikoláyiv, en la desembocadura en el mar Negro del río Bug.

Otras cinco personas perdieron la vida este lunes en otro ataque ruso a un barco de bandera de Togo que se encontraba cerca de Odesa.

“En la práctica, los dueños de los cargueros están decidiendo de forma generalizada suspender operaciones (en puertos ucranianos) porque no están dispuestos a poner en riesgos vidas humanas o a sus barcos”, dijo a EFE una fuente del sector que pidió el anonimato por razones de seguridad.

La fuente agrega que los ataques rusos son particularmente frecuentes desde el 9 de julio. «Equipamiento, puertos y terminales son atacados a diario, la mayoría de días dos o tres veces en una misma jornada. Los ataques directos a barcos vuelven a ser habituales después de una pausa relativamente larga», agrega.

Según ha declarado a la agencia de noticias ucraniana Unián el vicepresidente del Consejo Agrario de Ucrania, Denís Marchuk, los elevadores y la logística de carga “está siendo destruida”, lo que dejará, si no se obtiene dinero para sustituirlos a tiempo, a los agricultores con los silos llenos de grano que no podrán exportar a sus compradores habituales.

Un ejemplo de estos ataques potencialmente devastadores para la temporada más provechosa de uno de los sectores que sostienen la economía de Ucrania tuvo lugar el martes contra la terminal que tiene en el puerto de Chornomorsk la empresa Kernel, uno de los principales exportadores de aceite de girasol del mundo.

El ataque destruyó la mitad de sus tanques de almacenamiento y destruyó hasta 25.000 toneladas de productos de ésta y otras empresas que operan en el puerto.

Según la publicación especializada Ukrainian Shipping Magazine, el puerto de Chornomorsk ya sufrió otro ataque masivo el domingo en el que se perdieron 45.000 toneladas de trigo y otras 9.000 de aceite de girasol.

Ucrania bloquea el mar de Azov

Aunque Rusia no ha necesitado en esta guerra razones para iniciar campañas como la que ahora lleva a cabo contra los puertos de Ucrania, los ataques sostenidos a las terminales de exportación marítima ucraniana llegan después de casi dos semanas en que las fuerzas de drones del Ejército ucraniano han bombardeado con una frecuencia sin precedentes cargueros y, sobre todo, petroleros rusos en el mar de Azov.

Sólo durante la madrugada del viernes, drones ucranianos provocaron daños en 9 cargueros -utilizados sobre todo para la exportación de productos agrícolas-, un petrolero, un barco de transporte de gas y un remolcador, según anunció el Ejército ucraniano.

Según el mismo parte castrense, entre el 6 y el 17 de julio Ucrania ha golpeado un total de 159 barcos rusos. De ellos, 42 fueron alcanzados en el mar Negro y 117 en el mar de Azov, situado dentro del mar Negro y delimitado por la península de Crimea y las costas de Rusia y la Ucrania continental ocupada.

Además de comprometer los suministros de petróleo a Crimea, esta campaña ucraniana ha paralizado hasta un cuarto de las exportaciones de grano de Rusia, que tiene sus tierras más fértiles en la zona sur adyacente al mar de Azov y en la Ucrania meridional ocupada. EFE

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