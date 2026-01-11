Rusia responde a críticas internacionales denunciando ataques ucranianos contra civiles

Moscú, 11 ene (EFE).- Rusia respondió este domingo a las críticas internacionales por dejar a millones de ucranianos sin electricidad y calefacción en pleno invierno acusando a Kiev de lanzar ataques contra infraestructuras civiles en su territorio.

«El régimen de Kiev demostró de nuevo su inhumana naturaleza nazi al cometer un nuevo crimen sangriento», señaló María Zajárova, portavoz de Exteriores, en un comunicado.

Denunció que el ejército ucraniano lanzó en la noche del sábado al domingo 33 drones contra varias regiones rusas, en particular en Vorónezh, donde murió una mujer y otros tres civiles resultaron heridos cuando fragmentos de drones alcanzaron casas y edificios de viviendas en la capital regional.

La portavoz rusa aseguró que los drones también atacaron una escuela y varios edificios administrativos.

Exteriores «condena firmemente estos actos de terrorismo (…) Tales asesinatos intencionados confirman la agonía del régimen de Kiev», apuntó y acusó a Ucrania de intentar vengarse de los civiles rusos por sus «fracasos» en el frente.

Advirtió que los organizadores y ejecutores de tales ataques recibirán un «irreversible castigo» y expresó su confianza de que las estructuras internacionales correspondientes emitan una «valoración imparcial de los crímenes de los neonazis ucranianos».

«El silencio en respuesta a la desenfrenada barbarie del régimen de Kiev los convierte en cómplices de sus acciones sangrientas», resalta la nota oficial.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó este viernes enérgicamente los «continuos ataques selectivos con drones y misiles» llevados a cabo por Rusia contra infraestructuras civiles críticas en Ucrania.

«Estos ataques han provocado numerosas víctimas civiles y han dejado a millones de ucranianos sin servicios esenciales como electricidad, calefacción y agua, en un momento de extrema necesidad humanitaria», dijo Guterres en un comunicado a través de su portavoz, Stéphane Dujarric.

Según el jefe del organismo, «los ataques contra la población civil y las infraestructuras civiles constituyen una violación del derecho internacional humanitario». «Independientemente de dónde ocurran, son inaceptables, injustificables y deben cesar de inmediato», señaló.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este domingo que Rusia esperó deliberadamente a que llegara el clima gélido para lanzar ataques masivos contra la infraestructura energética y edificios residenciales, al haber lanzado en la última semana 1.100 drones, más de 890 bombas aéreas guiadas y más de 50 misiles, incluido los hipersónicos Oréshnik.

Los rusos, dijo en la red social X, «atacaron objetivos que no tienen absolutamente ningún propósito militar: infraestructura energética y edificios residenciales. Esperaron deliberadamente a que llegara el clima gélido para empeorar la situación de nuestra gente». EFE

