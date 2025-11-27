Rusia responderá a la prohibición de visados múltiples a sus ciudadanos por parte de la UE

2 minutos

Moscú, 27 nov (EFE).- Rusia responderá a la prohibición de la Unión Europea de emitir visados de entrada múltiple a ciudadanos rusos, informó este jueves el viceministro de Exteriores ruso, Alexandr Grushko.

«Aún no está del todo claro cómo se administrará ni cómo funcionará realmente, pero naturalmente ya estamos trabajando en nuestras contramedidas», declaró a la prensa Grushko, a quien cita TASS.

Según el diplomático ruso, «todo el sistema de relaciones diplomáticas y políticas se basa, entre otros principios, en la igualdad, lo que también se aplica a los turistas».

«Consideramos esto como parte de la política hostil general que siguen los países de la UE», añadió sobre la prohibición por parte de la UE de emitir visados de entrada múltiple a los ciudadanos rusos, medida que calificó de «enorme hipocresía».

La parte rusa excluye el despliegue de tropas en Ucrania de la llamada «coalición de voluntarios» y descarta la participación de la UE en el proceso de negociaciones para la paz, ya que «la posición actual de la Unión Europea contradice los objetivos para la paz, que no se puede lograr sin abordar las causas profundas del conflicto».

«Con esto, la Unión Europea y Europa en su conjunto se están excluyendo de este proceso», señaló.

Además, Grushko respondió a los comentarios de ayer de la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, de limitar el ejército ruso.

«Puede decir lo que quiera. Nadie puede limitar el presupuesto militar de Rusia. La lógica (de Occidente) es que cuanto más nos priven de los llamados ingresos del petróleo y el gas, menos podremos producir armas y fortalecer nuestro poder militar», señaló el viceministro.

Sin embargo, según él Rusia «solo se está volviendo más poderosa».

Ayer, Kallas instó a disminuir el tamaño del ejército ruso y el presupuesto militar de Moscú para evitar que la guerra en Ucrania continúe.

Según la funcionaria europea, si Rusia destina «cerca del 40 %» del presupuesto nacional al ejército es porque «entonces quiere usarlo de nuevo».

Afirmó que si no se quiere que el conflicto en Ucrania se repita o que «continúe y vaya más lejos», es necesario «tener una paz justa y duradera».EFE

mos/jgb