Rusia responderá a las sanciones de Noruega que prohíben pescar en sus aguas

1 minuto

Moscú, 21 nov (EFE).- Rusia responderá a las sanciones impuestas por Noruega contra dos empresas rusas a las que se les prohibió pescar en aguas de su zona económica exclusiva si no se llega a un acuerdo, anunció este viernes el subdirector de la Agencia Federal de Pesca de Rusia, Vasili Sókolov.

«Esto constituye una violación por parte de Noruega de sus obligaciones en virtud de los acuerdos. Negociaremos con ellos. Si no podemos encontrar una solución mutuamente aceptable, probablemente impondremos represalias e impediremos su entrada a nuestra zona económica», declaró Sókolov en una reunión del Consejo Científico e Industrial Volga-Caspio en Astracán, según medios locales.

Las empresas pesqueras rusas sancionadas son Norebo y Murman Seafood.

Según comunicó Sókolov, la reunión entre ambas partes tendrá lugar del 8 al 12 de diciembre y entonces Rusia defenderá los acuerdos intergubernamentales vigentes desde la década de 1970.

Aunque el subdirector de la agencia rusa admitió que el número de barcos de pesca rusos presentes en aguas noruegas supera al de barcos noruegos en aguas rusas, hecho que dificultará la negociación.EFE

