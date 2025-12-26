The Swiss voice in the world since 1935
Rusia retoma los contactos con EE.UU. tras analizar el nuevo plan de paz para Ucrania

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 26 dic (EFE).- El Kremlin anunció este viernes que Rusia ha retomado los contactos con Estados Unidos tras analizar el nuevo plan de paz de 20 puntos modificado por Ucrania y sus aliados europeos.

«Por encargo del presidente (Vladímir) Putin, se produjo un contacto entre representantes de la Administración de Rusia y Estados Unidos», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.EFE

mos/jgb

