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Rusia retorna a Ucrania los restos mortales de 522 soldados caídos

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Kiev, 18 jun (EFE).- Rusia entregó este jueves a las autoridades de Kiev los restos mortales de 522 soldados ucranianos caídos cuyos cadáveres habían sido recogidos por los militares rusos del campo de batalla, según informó el órgano del Estado ucraniano que se ocupa de los prisioneros de guerra.

Los cadáveres retornados serán ahora sometidos a pruebas forenses para determinar sus identidades y que éstos puedan ser retornados a los familiares, como es habitual tras estas entregas que se llevan a cabo de forma periódica entre los dos bandos.

Distintas estructuras del Ejército ucraniano, los servicios secretos y el Gobierno han participado en el proceso que ha permitido el retorno de los cuerpos.

Los contactos entre ambos bandos han contado con la mediación de la Cruz Roja, como es habitual en estos casos. EFE

mg/cph/llb

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