Rusia sólo ganó 14 kilómetros cuadrados de territorio en mayo, según canal ucraniano

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Kiev, 2 jun (EFE).- El Ejército ruso tuvo en mayo en el frente de Ucrania su peor mes desde octubre de 2023 y ganó únicamente 14 kilómetros de territorio enemigo adicionales, según cálculos publicados este martes por el canal militar de Telegram ucraniano DeepState.

El canal dice además que Rusia podría haber perdido en realidad más territorio del que ganó en mayo, ya que los avances del Ejército ucraniano se registran con cierto retraso en los materiales que elabora DeepState.

“La guerra está entrando en una nueva fase y es importante que el Estado ucraniano no pierda la iniciativa”, dice en el comentario que acompaña a la gráfica sobre los avances mensuales rusos.

Según esta gráfica, Rusia ganó en abril 141 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, ya muy por debajo de los 725 conquistados en noviembre de 2024, el mes más exitoso para las fuerzas del Kremlin de la serie cubierta por DeepState.

El canal ucraniano apunta asimismo que la caída dramática en la superficie conquistada va acompañada de un incremento de las operaciones ofensivas. “Tenemos un récord con más de 7.000 ataques” rusos, se lee en la publicación sobre un incremento en los asaltos que no se traduce en más terreno ganado para los rusos.

Según dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a finales de mayo, Ucrania ha recuperado unos 590 kilómetros cuadrados de territorio en 2026. EFE

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