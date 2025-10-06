The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Rusia se prepara para cultivar plátanos y otras tropicales

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 6 oct (EFE).- Rusia se prepara para comenzar al cultivar plátanos y otras frutas tropicales, declaró este lunes la ministra de Agricultura rusa, Oxana Lut, en un foro internacional dedicado a la industria y las tecnologías en la ciudad rusa de Guelendzhik, a orillas del mar Negro.

«Hemos comenzado a construir los primeros invernaderos para plátanos», afirmó durante su intervención, citada por la agencia rusa TASS.

Según la titular de Agricultura, sobre la mesa también existen propuestas para el cultivo de otras frutas consideradas exóticas en Rusia.

«Recientemente se dirigió a nosotros una persona que se dedica a la selección de diversas plantas. Nos dijo, consíganme posturas de kiwi rojo. Kiwi rojo, si esa planta jamás se cultivó en nuestro país», relató.

No obstante, subrayó que actualmente en Rusia se puede cultivar «de todo».

Tras un viaje reciente a Kazajistán, donde visitó invernaderos industriales en los que cultivan plátanos, no descartó la posibilidad de una experiencia similar en Rusia si esto le resulta rentable a los agricultores rusos.

En febrero pasado Rusia incluyó los plátanos en la lista de productos agropecuarios producidos en el país.

El gobernador de la sureña región de Stávropol, Vladímir Vladímirov comentó a mediados de año a la prensa rusa que la primera cosecha de plátanos locales llegará al consumidor ruso en 2027.

Según el portal Tadviser.ru, Rusia destinó 3.000 millones de dólares (más de 36 millones de dólares) a la construcción de una planta de producción de plátanos de 45,9 hectáreas en las afueras de la ciudad de Nevinnomissk, en la región de Stávropol.

Está previsto que esta planta produzca 21.500 toneladas de plátanos anuales.

Actualmente prácticamente la totalidad de los plátanos que llegan a los estanquillos rusos proceden de Ecuador (alrededor de 1,3 millones de toneladas), seguida por Colombia (casi 27.000 toneladas) y Costa Rica (10.200 toneladas).EFE

mos/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR