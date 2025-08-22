Rusia se solidariza con Venezuela ante la «creciente presión externa a Caracas»

2 minutos

Moscú, 22 ago (EFE).- Rusia expresó este viernes su solidaridad con Venezuela en su esfuerzo por proteger la soberanía del país ante la creciente presión externa a Caracas, informó el Ministerio de Exteriores ruso.

El respectivo mensaje le fue transmitido a la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, por el jefe de la diplomacia rusa, Seguéi Lavrov, durante una conversación telefónica.

«Serguéi Lavrov expresó su solidaridad con las autoridades venezolanas y confirmó el amplio apoyo a sus esfuerzos por proteger la soberanía nacional y garantizar la estabilidad institucional ante la creciente presión externa sobre Caracas», señala la nota oficial.

Durante la conversación, las partes confirmaron su intención de «fortalecer aún más la asociación estratégica entre Rusia y Venezuela».

Este jueves, el líder venezolano, Nicolás Maduro, convocó a una jornada de alistamiento de las «fuerzas milicianas» para el fin de semana, en respuesta al patrullaje de buques planteado por Estados Unidos en el mar Caribe, e incorporó a la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) a los denominados Cuadrantes de Paz, unas organizaciones territoriales conformadas por civiles y cuerpos policiales.

Según Prensa Presidencial, la Milicia participará en «labores de patrullaje, vigilancia y otras acciones» junto con «los diferentes cuerpos de seguridad del Estado».

El martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Washington está preparado para «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas hacia su país», lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cerca de Venezuela.

El día anterior, el jefe de Estado venezolano ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, después de que Washington duplicara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, a quien el país norteamericano acusa de «violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos».EFE

