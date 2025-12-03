Rusia se sumará a la Alianza de Grandes Felinos durante la visita de Putin a la India

Moscú, 3 dic (EFE).- Rusia se sumará esta semana a la Alianza Internacional de Grandes Felinos (IBCA, por sus siglas en inglés), con sede en la India, durante una visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a Nueva Delhi, informó hoy el Kremlin.

«Se anunciará la adhesión de Rusia a la Alianza Internacional de Grandes Felinos», dijo a la prensa local el asesor de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov.

Putin viajará mañana a la India, principal importador de armamento y de petróleo rusos por vía marítima, posición amenazada por las sanciones de Estados Unidos contra las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil.

El pasado abril se supo que el país asiático acogería la sede y la secretaría de la IBCA, cuyo objetivo principal es la conservación de siete felinos grandes: el tigre; el león, el leopardo, el leopardo de las nieves, el guepardo, el jaguar y el puma.

La población de tigres en la India ha aumentado hasta los 3.682 individuos, según el último censo estimativo sobre estos animales realizado por las autoridades en 2022, pero publicado en 2024 por el Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático.

En Rusia, de acuerdo con los últimos datos, hay ahora cerca de 750 tigres de Amur, especie que se encontraba en peligro de extinción, pero cuya población aumentó significativamente en las últimas dos décadas gracias a las medidas implementadas por las autoridades. EFE

