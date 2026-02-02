Rusia sigue atacando la infraestructura de transporte pero mantiene la tregua energética

2 minutos

Moscú, 2 feb (EFE).- El ejército ruso continúa atacando la infraestructura de transporte en Ucrania, pero mantiene la tregua energética que debía concluir el pasado 1 de febrero, según informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

«La aviación táctica, los drones de asalto, las fuerzas de misiles y la artillería de las agrupaciones militares de la Federación Rusa atacaron objetivos de la infraestructura de transporte utilizados por el Ejército ucraniano», señaló el mando castrense ruso en su parte de guerra diario publicado en Telegram.

Según Defensa, las fuerzas rusas también atacaron «almacenes de municiones y drones, comandancias y emplazamientos temporales de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de mercenarios extranjeros en 147 puntos».

Además, la dependencia militar aseveró haber destruido tres lanzaderas múltiples HIMARS de producción estadounidense y tres sistemas de misiles antiaéreos S-300.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el viernes, después de que empezara la tregua a los ataques a infraestructuras energéticas declarada por Moscú y a la que se sumó después Kiev, que las fuerzas rusas habían intensificado sus bombardeos a instalaciones logísticas.

Ucrania ha reconocido que la parte rusa ha cesado sus ataques contra la infraestructura energética acordada el jueves pasado con mediación de Estados Unidos y que según el Kremlin debería durar al menos hasta este domingo.

Sin embargo, ha denunciado ataques contra la infraestructura de transporte que han cobrado numerosas víctimas, como el ataque el domingo contra un autobús que transportaba mineros en Dnipropetrovsk y se cobró doce vidas, o contra un tren en Zaporiyia que causó cinco víctimas mortales.

Pese al fin del plazo establecido para la tregua, Rusia no ha informado de nuevos ataques al sector energético ucraniano en esperas de la próxima ronda de negociaciones en Abu Dabi, prevista para el 4 y 5 de febrero.EFE

mos/alf