Rusia sufre en la retaguardia, pero avanza en el Donbás

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Moscú, 31 jul (EFE).- Rusia está sufriendo lo indecible en la retaguardia con los ataques de drones ucranianos contra sus refinerías y almacenes de comercio electrónico, pero desde la llegada del buen tiempo ha logrado avanzar en el frente, especialmente en el Donbás.

Aprovechando el estancamiento de las negociaciones de paz con mediación de Estados Unidos, el presidente ruso, Vladímir Putin, quiere tomar cuanto antes el territorio que aún controla el enemigo en el norte de Donetsk, región anexionada sobre el papel por Moscú en 2022.

De hecho, el Ministerio de Defensa ruso, que entre diciembre de 2025 y mayo de este año apenas pudo informar de éxitos en el campo de batalla, aseguró este viernes haber tomado hasta 12 localidades durante la última semana, tanto en Donetsk como en Járkov o Sumi, donde Moscú sigue incrementando la superficie de la franja de seguridad.

La Batalla del Donbás

Según los expertos, aunque Moscú clamó victoria en Kostiantínivka, los ucranianos aún no se han retirado totalmente del considerado bastión más meridional de la fortaleza construida por Kiev en Donetsk tras el fin de la primera guerra por el control del Donbás (2014-15).

Pero es una cuestión de tiempo que los rusos expulsen a los defensores ucranianos, que, hasta que eso ocurra, intentan causar el mayor número de problemas al enemigo antes de la llegada de las primeras lluvias.

Según informa el portal Meduza, aunque los ucranianos aún pueden enviar unidades de asalto al oeste de la ciudad, los rusos ya avanzan irremediablemente hacia Druzhkivka, la puerta hacia la principal plaza fuerte del ejército ucraniano, Kramatorsk.

La conocida como ‘carretera de la muerte’, una vía martilleada diariamente por los drones rusos, une ambas localidades. Según avancen las semanas, la evacuación de la población civil será inevitable, ya que carecen de los servicios más básicos.

Según el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, sus tropas se encontrarían ya a menos de cinco kilómetros de las afueras de Kramatorsk y estarían combatiendo ya en la localidad de Oleksievo-Druzhkivka.

La prensa sólo confirma que unidades rusas se han hecho con el control de la aldea de Vasiutinske, a unos siete kilómetros al oeste de Kramatorsk, por lo que las posiciones ucranianas en los límites de la ciudad estarían al alcance del fuego de artillería enemigo.

Eso sí, los expertos consideran que el relieve juega en contra de las avanzadillas rusas y es que tras ese pequeño pueblo se encuentra un parque nacional con no pocas colinas y acantilados, una defensa natural ideal para los intereses de Kiev.

Además, el aeropuerto de Kramatorsk se encuentra situado en un alto, lo que permite a los defensores ucranianos mantener a raya al invasor ruso con morteros y lanzaderas de misiles.

Un verano muy corto

En cuanto a Sloviansk, el bastión donde nació la sublevación prorrusa en 2014, la ciudad ya está siendo bombardeada por los rusos, pero los analistas descartan que pueda caer en manos del enemigo a corto plazo, es decir, antes de que concluya el verano, una estación muy corta en estas latitudes.

Al menos cinco personas murieron hace menos de una semana en un ataque con bombas aéreas guiadas que impactaron a escasa distancia del consulado honorario de Letonia, lo que mereció una condena de Bruselas.

Entonces el gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, aprovechó para llamar a la población de esa y otras ciudades del frente a que acepten ser evacuados a zonas seguras.

Según fuentes oficiales, Sloviansk y Kramatorsk tenían unos 300.000 habitantes antes del inicio de la contienda en 2022, población que ahora se ha reducido a unos 90.000.

Guerásimov asegura que sus tropas han logrado cruzar el río Severski Donets y conquistado la estratégica localidad de Piskunivka, a unos 15 kilómetros al este de Sloviansk.

Con todo, los rusos han fracasado por ahora en su intento de hacerse con el control de Limán lo que les permitiría avanzar hacia Sloviansk desde el norte.

Tampoco han podido aún avanzar desde el este, ya que los ucranianos les han frenado en Mikoláivka, una localidad de menos de 2.000 habitantes y situada a unos 20 kilómetros.

Moscú dice también estar ya combatiendo en las calles de Dobropilia, desde donde los rusos buscan avanzar hacia el norte y cortar las líneas de refuerzos y suministros hacia Sloviansk y Kramatorsk, pero no existe aún confirmación independiente de ello.

Los expertos consideran que, llegado el momento, Kiev tendrá que movilizar inevitablemente más fuerzas en la defensa de sus plazas fuertes en Donetsk, dejando más desguarnecidas sus posiciones en Zaporiyia, donde los ucranianos también deben proteger la capital regional, hasta ahora lejos del alcance de Moscú. EFE

mos/mra