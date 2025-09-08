The Swiss voice in the world since 1935

Rusia tiene una superioridad numérica de 3 a 1 en el frente, según Sirski

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Kiev, 8 sep (EFE).- Las fuerzas rusas tienen en el frente una superioridad numérica en hombres y medios técnicos de 3 a 1 respecto al Ejército ucraniano, según declaró este lunes el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski.

En las zonas del frente prioritarias para Rusia, donde el Ejército ruso concentra más efectivos, esta superioridad llega a ser hasta de 4 e incluso 6 a 1, agregó Sirski.

El jefe del Ejército ucraniano afirmó, sin embargo, que sus tropas han conseguido estabilizar los ejes donde la situación se había deteriorado más para los ucranianos. Sirski se refirió en particular a los frentes de Dobropilia, Pokrovsk, Novopavlovsk y Limán.

En los ejes de Dobropilia, las fuerzas ucranianas recuperaron en agosto 25,5 kilómetros cuadrados. Por su parte, los rusos conquistaron en este frente 13,5 kilómetros cuadrados de territorio.

En el frente de Pokrovsk Ucrania ganó el mes pasado 26 kilómetros de territorio, mientras que los rusos tomaron 5 kilómetros cuadrados.

También en agosto, tropas rusas lograron penetrar en pequeños grupos detrás de las líneas ucranianas en la zona de las aglomeraciones urbanas de Pokrovsk y Mirnograd, en la región de Donetsk. Según dijo este lunes Sirski, el Ejército ucraniano ha logrado neutralizar esta amenaza y evitar la ruptura del frente o que las tropas ucranianas se vieran rodeadas. EFE

mg/egw/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR