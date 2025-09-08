Rusia tiene una superioridad numérica de 3 a 1 en el frente, según Sirski

1 minuto

Kiev, 8 sep (EFE).- Las fuerzas rusas tienen en el frente una superioridad numérica en hombres y medios técnicos de 3 a 1 respecto al Ejército ucraniano, según declaró este lunes el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski.

En las zonas del frente prioritarias para Rusia, donde el Ejército ruso concentra más efectivos, esta superioridad llega a ser hasta de 4 e incluso 6 a 1, agregó Sirski.

El jefe del Ejército ucraniano afirmó, sin embargo, que sus tropas han conseguido estabilizar los ejes donde la situación se había deteriorado más para los ucranianos. Sirski se refirió en particular a los frentes de Dobropilia, Pokrovsk, Novopavlovsk y Limán.

En los ejes de Dobropilia, las fuerzas ucranianas recuperaron en agosto 25,5 kilómetros cuadrados. Por su parte, los rusos conquistaron en este frente 13,5 kilómetros cuadrados de territorio.

En el frente de Pokrovsk Ucrania ganó el mes pasado 26 kilómetros de territorio, mientras que los rusos tomaron 5 kilómetros cuadrados.

También en agosto, tropas rusas lograron penetrar en pequeños grupos detrás de las líneas ucranianas en la zona de las aglomeraciones urbanas de Pokrovsk y Mirnograd, en la región de Donetsk. Según dijo este lunes Sirski, el Ejército ucraniano ha logrado neutralizar esta amenaza y evitar la ruptura del frente o que las tropas ucranianas se vieran rodeadas. EFE

