The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Rusia toma nueva localidad en Donetsk en su avance hacia el bastión ucraniano de Sloviansk

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 29 sep (EFE).- Las fuerzas rusas tomaron hoy la localidad de Shandryholove, unos veinte kilómetros al norte de Sloviansk, uno de los principales bastiones ucranianos en la región de Donetsk y a unos 12 kilómetros de Izium, otro de sus próximos objetivos en el este de Ucrania, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Las unidades de la agrupación militar Zapad (Occidente) mejoraron sus posiciones tácticas y liberaron la localidad de Shandryholovo de la república popular de Donetsk», indicó el mando ruso en Telegram.

La dependencia castrense publicó un vídeo donde se muestran soldados rusos en esta localidad alzando la bandera tricolor rusa.

Según Defensa, los militares rusos de la agrupación Zapad atacaron con la artillería y drones la localidad, destruyendo el equipamiento bélico, las fortificaciones y los puestos de mando enemigos.

«Después, los grupos de asalto (…) se adentraron en las posiciones enemigas, limpiaron las casas e instalaciones de los restos de la guarnición del Ejército ucraniano», añadió.

Las fuerzas rusas avanzan en este sector del frente, donde también amenazan a la ciudad de Síversk, con el fin de abrirse paso hacia Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en el este del país.EFE

mos/cg

(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR