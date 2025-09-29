Rusia toma nueva localidad en Donetsk en su avance hacia el bastión ucraniano de Sloviansk
Moscú, 29 sep (EFE).- Las fuerzas rusas tomaron hoy la localidad de Shandryholove, unos veinte kilómetros al norte de Sloviansk, uno de los principales bastiones ucranianos en la región de Donetsk y a unos 12 kilómetros de Izium, otro de sus próximos objetivos en el este de Ucrania, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
«Las unidades de la agrupación militar Zapad (Occidente) mejoraron sus posiciones tácticas y liberaron la localidad de Shandryholovo de la república popular de Donetsk», indicó el mando ruso en Telegram.
La dependencia castrense publicó un vídeo donde se muestran soldados rusos en esta localidad alzando la bandera tricolor rusa.
Según Defensa, los militares rusos de la agrupación Zapad atacaron con la artillería y drones la localidad, destruyendo el equipamiento bélico, las fortificaciones y los puestos de mando enemigos.
«Después, los grupos de asalto (…) se adentraron en las posiciones enemigas, limpiaron las casas e instalaciones de los restos de la guarnición del Ejército ucraniano», añadió.
Las fuerzas rusas avanzan en este sector del frente, donde también amenazan a la ciudad de Síversk, con el fin de abrirse paso hacia Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en el este del país.EFE
mos/cg
(vídeo)