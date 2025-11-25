Rusia toma una localidad a las puertas de Kostiantínivka, en Donetsk

1 minuto

Moscú, 25 nov (EFE).- Las tropas rusas han tomado una nueva localidad a las puertas de Kostiantínivka, en la región ucraniana de Donetsk, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Tras maniobras decisivas, la agrupación militar Sur liberó la localidad de Ivanopillya, en la República Popular de Donetsk», indica el parte castrense publicado en Telegram.

En el avance, las fuerzas rusas causaron 225 bajas al ejército ucraniano, afirmó Defensa.

La aldea se encuentra a las puertas de la ciudad de Kostiantínivka, bastión ucraniano que formaba parte de la ruta logística hacia el este y que ha sido repetidamente objetivo de bombardeos rusos.

Antes de la guerra Kostiantínivka contaba con más de 60.000 habitantes, ahora, según medios ucranianos, la pueblan unas 6.000 personas.

Por otro lado, la agrupación militar Centro mejoró sus posiciones y continuaron «limpiando» la localidad de Rivne, en la misma región, señalan las autoridades militares.

En las últimas semanas Rusia ha acelerado el ritmo de avance de sus tropas mientras la comunidad internacional nuevamente trata de establecer un plan para terminar con la guerra iniciada en 2022.EFE

mos/alf