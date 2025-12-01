Rusia toma una localidad al norte de Kostiantínivka, en Donetsk

Moscú, 1 dic (EFE).- Las tropas rusas han tomado una nueva localidad al norte del bastión ucraniano de Kostiantínivka, en la región ucraniana de Donetsk, informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Las fuerzas de la agrupación Sur avanzaron profundamente en las defensas enemigas y liberaron la aldea de Klinove en la república popular de Donetsk», señala la nota castrense.

Klinove se encuentra al norte de Kostiantínivka y cerca del eje ferroviario Chasiv Yar-Kramatorsk.

Antes de la guerra, Kostiantínivka contaba con más de 60.000 habitantes, ahora, según medios ucranianos, la pueblan unas 6.000 personas.

El Ministerio de Defensa de Rusia cifró previamente en ocho las localidades ucranianas tomadas en las regiones de Donetsk, Zaporiyia y Dnipropetrovsk durante la semana pasada.

«Las unidades de la agrupación militar Sur liberaron (…) las localidades de Zvanivka, Petrovske, Ivanopilia y Vasiukovka de la república popular de Donetsk», informó el mando ruso en su parte de guerra semanal.

En general la semana estuvo marcada por los combates en las ciudades de Pokrovsk y Mirnograd, cercadas por las fuerzas rusas desde hace más de un mes.EFE

