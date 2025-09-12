The Swiss voice in the world since 1935

Rusia toma una nueva localidad en la región ucraniana de Dnipropetrovsk

Moscú, 12 sep (EFE).- Las tropas rusas tomaron este viernes una localidad en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, según el Ministerio de Defensa.

«Las unidades del grupo militar Este tomaron el control del asentamiento de Novopetrovskoye en la región de Dnipropetrovsk», reza la nota castrense.

La pequeña localidad, conocida en ucraniano como Ternove, se encuentra a 5 kilómetros al sur de Sosnivka, tomada ayer por el Ejército ruso.

En el parte semanal, Defensa asegura que sus tropas de la agrupación Este tomaron también la localidad de Joroshee.

En este avance, sostienen que el Ejército ucraniano sufrió hasta 1.640 bajas, destruyeron un tanque y 18 carros de combate.

Aparte, afirmaron haber derribado un avión Su-27 ucraniano.

Tras alcanzar la frontera entre las regiones de Donetsk -anexionada por Rusia en 2022 junto a Lugansk, Zaporiyia y Jersón- y Dnipropetrovsk, las fuerzas rusas mantuvieron su ofensiva en dirección oeste y comenzaron a ocupar localidades de esta última.EFE

