Rusia transferirá cuatro compañías nacionalizadas a la empresa nacional de red eléctrica

Moscú, 5 mar (EFE).- Rusia transferirá a la empresa nacional de red eléctrica, Rosseti, cuatro compañías nacionalizadas el año pasado, informó este jueves el diario Kommersant.

La empresa nacional de red eléctrica rusa recibirá los activos confiscados que corresponden a Red Eléctrica Urbana de Stavrópol, Oblkommunenergo, Compañía de Redes de Kislovodsk y Compañía Energética de Siberia-Ural (SUENKO), según un decreto presidencial aprobado este miércoles.

El Gobierno tendrá que garantizar la ejecución de los acuerdos de gestión fiduciaria en un plazo de tres meses.

Posteriormente, Rosseti tendrá que transferir al Tesoro ruso los activos de las empresas que no estén relacionados con las operaciones de la red eléctrica.

Las empresas fueron confiscadas por casos anticorrupción, que dictaminaron que la privatización en su momento de Oblkommunenergo, anteriormente propiedad de la región de Sverdlovsk, en los Urales, fue ilegal.

En el mismo proceso judicial de confiscación contra los dueños de Oblkommunenergo también nacionalizaron SUENKO.

La Red Eléctrica Urbana de Stávropol y la Compañía de Redes de Kislovodsk, ambas en la región sureña de Stávropol, pertenecían anteriormente al empresario Magomed Kaitov, acusado de corrupción.

Rusia sigue confiscando empresas privadas en el país a raíz de continuos procesos judiciales por corrupción o que se dirigen contra empresarios de nacionalidad extranjera.

Algunos expertos opositores rusos afirman que este esquema tiene como fin redistribuir los activos empresariales clave en el país, así como redirigir las ganancias para financiar la guerra en Ucrania. EFE

mos/mb