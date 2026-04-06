Rusia trata de restablecer el suministro eléctrico en Donetsk tras el ataque ucraniano

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Moscú, 6 abr (EFE). – Las autoridades rusas tratan de restablecer el suministro de electricidad en la región ucraniana de Donetsk, que Moscú anexionó en 2022, después de un ataque ucraniano que dejó sin luz a unas 500.000 personas, informaron hoy fuentes oficiales.

Según el alcalde de Donetsk leal a Moscú, Iván Prijódko, en Górlovka, un suburbio de la capital regional, no había luz este lunes.

Además, pese a los intentos de restablecer los suministros, los consumidores de Donetsk y Mariúpol también registraban hoy cortes de electricidad.

Previamente, el gobernador local, Denís Pushilin, informó de un ataque con drones enemigos contra dos centrales termoeléctricas de Donetsk.

Más tarde, las autoridades locales precisaron que se trató de un ataque con bombas de grafito, diseñadas para inutilizar infraestructuras eléctricas a través de la provocación de cortocircuitos.

Pushilin aseguró que el suministro eléctrico comenzó a restablecerse el domingo en la mayoría de las localidades afectadas por las consecuencias del ataque.

No obstante, la situación afectó también el suministro de electricidad en la parte ocupada de la vecina región de Zaporiyia, según las autoridades locales. EFE

mos/alf