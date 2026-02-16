Rusia usará como bomberos a reclutas en medio de ataques ucranianos

(Actualiza con comentarios del ministro de Emergencias)

Moscú, 16 feb (EFE).- El Ministerio de Defensa ruso aprobó que los reclutas puedan cumplir el servicio militar obligatorio como bomberos, anunció este lunes el ministro de Emergencias, Alexandr Kurenkov, tras meses de ataques ucranianos contra infraestructuras energéticas rusas que han provocado multitud de incendios en el país.

«Una cuestión aparte es el despliegue de reclutas para las unidades de respuesta del Servicio Federal de Bomberos, pues esta iniciativa ya fue aprobada por el Ministerio de Defensa ruso», señaló Kurenkov en una reunión del Comité de Seguridad y Anticorrupción de la Duma estatal (cámara baja del parlamento ruso), citado por TASS.

De este modo, los reclutas del servicio militar ruso, que entre los 18 y los 30 años deben servir obligatoriamente durante un año, podrán ser desplegados junto con los equipos de bomberos.

Durante el último año los servicios de emergencias rusos han trabajado activamente apagando los incendios provocados por los diarios ataques ucranianos, especialmente contra infraestructura energética.

Kurenkov se refirió a la escasez de personal en el Ministerio de Emergencias debido, sobre todo, a los bajos salarios tanto entre el personal base como entre los especialistas altamente capacitados.

La parte rusa no aclara si estas unidades pueden ser enviadas a regiones ucranianas que Rusia anexionó en 2014 y 2022 y que considera territorio ruso.

La semana pasada las autoridades rusas informaron de dos ataques contra refinerías de la petrolera Lukoil, sancionada en diciembre por Estados Unidos, en las regiones de Komi (a 2.000 kilómetros de la frontera ucraniana) y Volgogrado. EFE

