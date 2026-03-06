Rusia valora en 126 millones de dólares las pérdidas de turismo por la guerra en Irán

Moscú, 6 mar (EFE).- El monto total de las pérdidas de los operadores turísticos rusos por la guerra en Irán podría superar los 10.000 millones de rublos (126 millones de dólares) para fines de esta semana, según el director general de la compañía Space Travel, Artur Muradián.

«Cada día que pasa provoca pérdidas medias de unos 500 millones de rublos (6,3 millones de dólares). Por ello el monto total fácilmente superará los 10.000 millones para este domingo», afirmó a la agencia rusa TASS durante el VIII Congreso de Agentes Turísticos celebrado en Moscú.

Anteriormente, la directora ejecutiva de la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia, Maia Lomidze, estimó las pérdidas de los operadores rusos durante la primera semana del conflicto en unos 3.000 millones de rublos (cerca de 38 millones de dólares), fundamentalmente debido a las devoluciones de viajes cancelados.

Según el Ministerio de Exteriores ruso, más de 20.000 turistas rusos han quedado varados en varios países de Oriente Medio tras el comienzo de la guerra en Irán, que están siendo repatriados por aerolíneas comerciales rusas y vuelos del Ministerio de Emergencias de Rusia.

Según informó el pasado miércoles la Unión Turística de Rusia, durante los primeros cuatro días del conflicto fueron repatriados casi 7.000 turistas rusos.

El Ministerio de Exteriores de Rusia señaló que parte de los viajeros que se encontraban en Irán lograron abandonar este país a través de los vecinos Azerbaiyán, Armenia y Turkmenistán.EFE

