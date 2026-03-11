Rusia ve «sesgada y parcial» la resolución de ONU contra Irán: «Confunde causa y efecto»

Naciones Unidas, 11 mar (EFE).- El embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, aseguró este miércoles que la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad contra los ataques de Irán a países de Oriente Medio, que ignora los bombardeos de Estados Unidos e Israel, está «sesgada y parcial», y negó que sirva para mantener la paz.

«Confunde la causa y el efecto», declaró Nebenzia ante el Consejo minutos después de que se aprobara el documento con el voto de 13 de los 15 países del órgano y la abstención de China y Rusia.

El embajador justificó el sentido de su voto en que el texto es «extremadamente desequilibrado» y, a su juicio, «no cumple con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales».

El diplomático ruso defendió que desde el principio de las hostilidades se sumaron a los «esfuerzos por rebajar la tensión y detener el derramamiento de sangre en Irán y sus alrededores».

«Hablar de ataques contra países de la región sin tener en cuenta las causas fundamentales de la actual escalada, concretamente la agresión de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, es imposible y, lamentablemente, injusto. La resolución que acaba de aprobarse se expresa precisamente en este tono sesgado y parcial», aseveró.

Nebenzia afirmó que los patrocinadores de la resolución «sugirieron que cerrara los ojos ante esta acción ilegal y esta agresión no provocada contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel».

El ruso apuntó que las represalias de Teherán «no van dirigidas contra el país en concreto, sino contra las instalaciones e infraestructuras militares estadounidenses en su territorio», que constituyen, según dijo, «objetivos legítimos dentro del derecho de Irán a la autodefensa».

Los países de la región atacados han denunciado bombardeos en otras instalaciones, como el aeropuerto de Dubái.

Además, el ruso acusó a EE.UU. de haber «dejado al descubierto» a los países del Golfo.

«Estados Unidos está utilizando activamente para sus fines las zonas de despliegue permanente de sus fuerzas armadas, sobre todo en las monarquías del Golfo Pérsico. Y esto no se hace con fines defensivos o de recopilación de información, sino con fines ofensivos», añadió.

Rusia presentó una resolución general contra los ataques en la región que no menciona a ningún país, que definió como «objetiva» y que se votará a continuación. EFE

