Rusia vende más de 40.000 entradas para el amistoso ante Perú

1 minuto

Moscú, 12 nov (EFE).- La Unión de Fútbol de Rusia (UFR) ha vendido más de 40.000 entradas para el partido amistoso que las selecciones rusa y peruana disputarán este miércoles en San Petersburgo.

Según informó la UFR a la agencia TASS, más de 40.000 aficionados acudirán al encuentro que se disputará a las 20.00 hora local (17.00 GMT) en el estadio Gazprom Arena, que tiene capacidad para casi 70.000 espectadores.

La selección eslava logró a mediados de octubre en Moscú, ante Bolivia (3-0), su primera victoria contra un equipo latinoamericano en doce partidos.

Los futbolistas peruanos llegaron en la madrugada del martes a la antigua capital zarista tras una odisea que les llevó a recorrer más de 17.000 kilómetros entre Lima, París, Estambul, Ástraján y San Petersburgo.

El defensa del Núremberg alemán Fabio Gruber es la principal novedad en la convocatoria de Perú, que también se enfrentará el próximo 18 de noviembre a Chile en el balneario ruso de Sochi, a orillas del mar Negro.

Sin duda, el partido estará marcado por el cansancio de los futbolistas peruanos, pero lo que no será una excusa será el clima en Rusia, ya que el Gazprom Arena, donde disputa sus partidos el Zenit, tiene un techo retráctil, que protege a los futbolistas de las inclemencias del tiempo.EFE

mos/og