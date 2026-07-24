Rusia veta también los lácteos de Armenia en medio de una crisis en relaciones bilaterales

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Moscú, 24 jul (EFE).- La autoridad fitosanitaria rusa, Rosseljoznadzor, prohibió el viernes las importaciones de los lácteos procedentes de Armenia en medio de una crisis en las relaciones bilaterales por el deseo de Ereván de acercarse a la Unión Europea.

Según el comunicado del regulador, sus especialistas realizaron la pasada semana inspecciones en plantas procesadoras de lácteos de Armenia que abastecen a Rusia e identificaron numerosas infracciones.

Rusia sostiene que los productores armenios utilizaban leche de ganado infectado y se han confirmado casos de uso de materias primas de terceros países, en lugar de países de la Unión Económica Eurasiática (UEE), para producir productos con alto contenido de grasa para el mercado ruso.

«Ante las infracciones detectadas, el Rosseljoznadzor ha tomado medidas para prevenir la importación de infecciones peligrosas a Rusia y la venta de productos lácteos inseguros en el mercado nacional», concluye el comunicado oficial.

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, llegó a principios del mes a Rusia en un intento de limar asperezas con las autoridades rusas después de unas elecciones parlamentarias en Armenia, en las que revalidó su mandato el Contrato Civil, partido gobernante que apoya el acercamiento a la UE.

Durante una reunión con el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, en los márgenes del evento, Pashinián aseguró que Armenia, “antes y después de las elecciones”, ha mantenido la intención de seguir desarrollando las relaciones con Rusia, que continúa siendo su principal socio comercial.

El político armenio se negó a calificar de «sanciones» las restricciones a la importación de productos armenios que impuso Rusia en los últimos meses y aseguró que Ereván y Moscú podrán resolver sus problemas.

A la vez, Ereván confía en la ayuda de la Unión Europea para diversificar sus exportaciones y promete subsidios a los productores locales, algunos de los cuales han empezado a protestar ante la imposibilidad de suministrar su mercancía a Rusia.

En mayo pasado, Ereván acogió la primera cumbre Armenia-UE y una reunión de alto nivel de la Comunidad Política Europea a la que asistió, entre otros invitados, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, algo que provocó un fuerte rechazo en Moscú.EFE

mos/cg