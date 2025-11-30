Rusia vincula ataques en el mar Negro a escándalo de corrupción en Ucrania

Moscú, 30 nov (EFE).- Rusia condenó hoy los ataques de este fin de semana contra los petroleros Kairos y Virat cerca de Turquía y la terminal de carga de Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK), perteneciente a Kazajistán, que vinculó al escándalo de corrupción que sacude Ucrania.

«Resulta significativo que los atentados terroristas cometidos en el mar Negro (…) fueron perpetrados en el contexto del escándalo de corrupción de gran envergadura en Ucrania, que sacó a la luz una vez más la esencia criminal de la junta que usurpó el poder, y los despidos de altos funcionarios del régimen de Kiev», dijo la portavoz de Exteriores, María Zajárova, en el portal oficial del ministerio.

Zajárova se refería al reciente escándalo de corrupción en el que están implicados altos funcionarios del Ministerio de Energía de Ucrania y que provocó la dimisión de Andri Yermak, el hombre fuerte del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

«A juzgar por lo que sucede, algunos patrocinadores occidentales de Kiev necesitan distraer la atención de la sociedad ucraniana con sonados ataques contra objetivos civiles», dijo.

Y agregó que «pretenden presentar a los ucranianos, desde hace tiempo desmoralizados, nuevas victorias ilusorias en momentos en que el frente está prácticamente al borde del colapso».

Drones náuticos ucranianos atacaron los dos últimos días dos petroleros que navegaban bajo bandera de Gambia en dirección al puerto de Sebastópol en Crimea, cerca de las aguas territoriales de Turquía.

Horas después, atacaron una terminal marítima de la empresa kazaja KTK en el puerto ruso de Novorossíisk, causando daños graves a la instalación.

Para Rusia, hay «una relación directa con los intentos de obstaculizar los actuales esfuerzos internacionales para logra una paz estable» en Ucrania.

«Están implicadas las mismas fuerzas que ya anteriormente frustraron el diálogo para solucionar el conflicto. Ahora no solo vuelven a demostrar su incapacidad de llegar a acuerdos y la condición de títere de la camarilla de Kiev que ha perdido cualquier relación con la realidad, sino que buscan abiertamente una escalada armada», dijo.

Zajárova llamó a condenar los ataques perpetrados este viernes y sábado en el mar Negro que «ponen en riesgo la libertad de navegación» y valorar adecuadamente «las acciones destructivas del régimen de Kiev y sus patrocinadores».

El Ministerio de Exteriores kazajo protestó ante Ucrania por el ataque, que calificó de deliberado contra infraestructura civil, y recordó que en este proyecto participan no solo Kazajistán y Rusia, sino Estados Unidos y otros países, y el grueso de sus exportaciones está destinado a Europa.EFE

