Rusia vuelve a atacar con misiles y drones los puertos ucranianos en la región de Odesa

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Moscú, 16 jul (EFE).- El Ministerio de Defensa ruso informó este jueves de ataques por tercera jornada consecutiva contra los principales puertos de la región ucraniana de Odesa, en el mar Negro.

El parte de guerra precisa que el ejército ruso golpeó con armamento de alta precisión y drones las terminales de los puertos de Odesa y Yuzhniy.

La nota castrense se escuda en que dichas instalaciones se emplean para el cargamento de mercancías militares, además de combustible para abastecer al ejército enemigo.

En concreto, los rusos atacaron cinco depósitos de combustible y un buque mercante que se disponía a atracar en el puerto de Chornomorsk, precisó.

Las autoridades ucranianas informaron el miércoles de tres muertos en el ataque perpetrado por el ejército ruso con su principal puerto.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró esta semana que su ejército respondería con firmeza a los ataques ucranianos contra la retaguardia rusa.EFE

mos/cg