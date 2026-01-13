Rusia vuelve a atacar una central térmica ucraniana

Kiev, 13 ene (EFE).- Rusia volvió a atacar anoche una central térmica de la empresa privada ucraniana DTEK, según informó la propia compañía en sus redes sociales.

El ataque provocó “daños sustanciales” en el equipamiento de la central, según la nota de la empresa, cuyas instalaciones en toda Ucrania han sido alcanzadas repetidamente en las distintas campañas de bombardeos rusos contra el sistema energético ucraniano.

Según la empresa, el de anoche es el octavo ataque masivo contra centrales térmicas de DTEK desde el pasado otoño, cuando Rusia empezó la actual ola de bombardeos a infraestructura energética ucraniana.

DTEK es el principal operador privado del sector eléctrico ucraniano.

Rusia lanzó el viernes un gran ataque contra el sistema energético ucraniano que dejó sin electricidad y calefacción a millones de personas cuando las temperaturas bajaban de los diez grados negativos.

Los trabajadores del sector siguen trabajando para reparar equipamiento dañado entonces y mitigar las consecuencias de ese bombardeo.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo anoche que la información recabada por sus servicios de inteligencia apunta a que Rusia prepara para los próximos días otro ataque masivo contra las infraestructuras energéticas ucranianas, cuando las temperaturas mínimas en Ucrania se espera que rocen los veinte grados bajo cero. EFE

