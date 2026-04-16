Rusia y Arabia Saudí exigen cese de confrontaciones que afecten a países del Golfo Pérsico

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Moscú, 16 abr (EFE).- Los ministros de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, exigieron el cese de cualquier confrontación que afecte a los países con costas al Golfo Pérsico durante una conversación telefónica, según informó la diplomacia rusa en su portal oficial.

«Los ministros reafirmaron la necesidad de poner fin inmediato a cualquier acción hostil que afecte a los países ribereños del Golfo Pérsico, en particular a aquellas que afectan a la infraestructura civil», indicó Exteriores en un comunicado, al informar sobre la conversación que tuvo lugar en la noche del miércoles.

Los jefes de las diplomacias rusa y saudí «acordaron la necesidad de continuar los esfuerzos políticos y diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, con la mediación de Pakistán».

También expresaron su apoyo «a un diálogo que involucre a todas las partes interesadas para acordar términos que garanticen la estabilidad y la seguridad a largo plazo en la región, sobre la base de un equilibrio de intereses entre todos los Estados que allí se encuentran».

«Rusia y Arabia Saudí están dispuestas a contribuir a la organización de dicho diálogo», sostuvieron.

La situación en Oriente Medio se mantiene tensa pese al cese el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán tras el fracaso de las negociaciones entre ambas partes en Islamabad y el bloqueo iraní y estadounidense del estrecho de Ormuz.

Este estrecho, por donde pasa la quinta parte del crudo global, se ha convertido en clave del conflicto, pues Irán ha controlado el tránsito por dicho paso marítimo, lo que ha elevado los precios globales del petróleo.

En un intento por presionar económicamente a Teherán, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este domingo un bloqueo al tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes, con el objetivo de forzar a la nación persa a reabrir el estrecho. EFE

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