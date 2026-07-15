Rusia y Argentina cesaron su cooperación en materia nuclear, afirma el embajador ruso

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Moscú, 15 jul (EFE).- Rusia y Argentina abandonaron su cooperación en materia nuclear, afirmó este miércoles el embajador ruso en Buenos Aires, Dmitri Feóktistov, en una entrevista para la prensa rusa.

«Hasta donde sabemos, actualmente no hay ninguna cooperación bilateral en el uso pacífico de la energía nuclear», aseguró Feóktistov al medio ruso Izvestia.

De este modo, Buenos Aires no importará combustible ni reactores nucleares, a pesar de ambas partes haber planeado proyectos estratégicos que incluían la construcción de centrales nucleares por parte de Rosatom.

El entrevistado defiende que aún así hay «interés mutuo por parte de las empresas rusas y argentinas en cooperar en áreas como la energía eléctrica, las renovables y la industria del petróleo y el gas».

El diplomático señala que los actuales incentivos que ofrece el gobierno argentino para la inversión a gran escala través de beneficios financieros podría suponer un impulso significativo para la cooperación energética.

Rusia y Argentina firmaron en 2018 un acuerdo estratégico de cooperación para el uso pacífico de la energía nuclear, pero debido a la prolongada crisis económica del país latinomericano la construcción de reactores VVER-1200 por parte de Rosatom se pospuso.

Con la llegada a la presidencia de Javier Milei en 2023, Buenos Aires se acercó políticamente a Washington. Al mismo tiempo se anunció la privatización de la empresa estatal nuclear Nucleoeléctrica Argentina, que se unió al programa nuclear de Estados Unidos.

Durante los últimos años, Rusia ha potenciado su diplomacia energética a través de la energía nuclear y firmado acuerdos en varios países, como Kazajistán, Vietnam y Egipto, entre otros, para construir y gestionar centrales atómicas.EFE

mos/cg