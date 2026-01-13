Rusia y Bielorrusia confían en la «pronta» estabilización de la situación en Irán

(Actualiza con nuevas declaraciones de Exteriores bielorruso)

Moscú, 13 ene (EFE).- Los ministros de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y Bielorrusia, Maxim Rizhenkov, abogaron hoy durante una conversación telefónica por la «pronta» estabilización de la situación en Irán, país escenario de multitudinarias protestas antigubernamentales.

«Los ministros de Exteriores de Bielorrusia y Rusia señalaron la inadmisibilidad de la injerencia extranjera en los asuntos internos de otros países y expresaron la esperanza de una pronta solución de la situación en la República Islámica de Irán», según informó la agencia bielorrusa BELTA.

Ambos diplomáticos también abordaron la situación en Venezuela, país aliado tanto de Rusia como de Bielorrusia. Otros detalles de la conversación telefónica no trascendieron a la prensa.

En otro comunicado, Exteriores bielorruso informó que Minsk «sigue de cerca la evolución de la situación en Irán».

«Confiamos en que el gobierno y el pueblo iraníes son capaces de superar las dificultades actuales y mantener la estabilidad en el país», señala la nota, que vuelve a condenar cualquier forma de injerencia en los asuntos de la república islámica.

El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi Shoigú, condenó la víspera «otro intento de fuerzas externas» de entrometerse en los asuntos de Irán en una llamada telefónica con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani.

Se trató del primer comentario de un funcionario de alto nivel ruso desde el estallido de las protestas antigubernamentales en Irán y las amenazas de Estados Unidos de intervenir en el país si Teherán reprime por la fuerza a los manifestantes.

El presidente ruso, Vladímir Putin, que reapareció el lunes en el Kremlin tras casi dos semanas de ausencia por las fiestas navideñas, se ha abstenido por el momento de comentar la actualidad internacional.EFE

