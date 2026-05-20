Rusia y China apoyan una solución negociada para la guerra de Ucrania

2 minutos

Pekín, 20 may (EFE).- Rusia y China abogaron este miércoles en una declaración conjunta por una solución negociada a la guerra de Ucrania y por «eliminar por completo» las raíces del conflicto.

«Las partes respaldan todos los esfuerzos para establecer una paz duradera y sostenible, y abogan por continuar la búsqueda de una solución mediante el diálogo y las negociaciones», reza la declaración conjunta emitida tras la cumbre ruso-china en Pekín.

Además, el documento indica que «las partes están convencidas de la necesidad de eliminar por completo las raíces» de la guerra, en clara alusión al acercamiento de la OTAN a las fronteras rusas.

Por su parte, Moscú expresó su agradecimiento a Pekín por su «postura objetiva e imparcial» así como por su «papel constructivo en la resolución de la crisis ucraniana por medios políticos y diplomáticos».

Desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, China ha declarado respetar la soberanía nacional ucraniana, pero ha llamado a tener en cuenta las preocupaciones rusas sobre la ampliación de la OTAN.

Al mismo tiempo, a pesar de las sanciones internacionales, Pekín ha contribuido a la parte rusa facilitando el abastecimiento tecnológico que ha sido utilizado por Rusia con fines militares.

El presidente ruso, Vladímir Putin, se encuentra estos días en Pekín, donde se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, donde firmaron una serie de acuerdos económicos y energéticos con el fin de reforzar sus relaciones bilaterales.

Las negociaciones de paz ruso-ucranianas están estancadas desde febrero, debido a la implicación de EE.UU., el país mediador, en la guerra en Irán, mientras el ejército ruso apenas ha logrado avances en el frente en los últimos meses.EFE

aa-mos/alf