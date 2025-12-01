Rusia y China celebrarán mañana negociaciones sobre seguridad estratégica

Moscú, 1 dic (EFE).- El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, y el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, celebrarán mañana martes en Moscú consultas sobre seguridad estratégica, informaron hoy fuentes oficiales.

«Las consultas ruso-chinas sobre seguridad estratégica están programadas para el 2 de diciembre de 2025 en Moscú», según un comunicado del Consejo de Seguridad ruso citado por la agencia rusa TASS.

De acuerdo con la nota, las partes abordarán «temas de actualidad en materia de seguridad internacional y regional, la situación en la región Asia-Pacífico, así como la cooperación militar y técnico-militar».

Shoigú y Wang también hablarán de «la interacción entre las fuerzas del orden y los servicios especiales» de ambos países.

El Kremlin no confirmó previamente una posible reunión entre el canciller chino y el presidente ruso, Vladímir Putin, quien recibe mañana al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para hablar de Ucrania.

El año pasado, Wang y Shoigú se mantuvieron un encuentro en Pekín, donde acordaron reforzar la colaboración bilateral y «promover conjuntamente la seguridad y la estabilidad mundiales». EFE

