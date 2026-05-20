Rusia y China defienden «un orden internacional justo», dice Putin a Xi en Pekín

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Pekín, 20 may (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró este miércoles en Pekín ante su homólogo chino, Xi Jinping, que Rusia y China defienden «el desarrollo de un orden internacional justo», durante la jornada central de la visita que realiza el jefe de Estado ruso al gigante asiático.

Según Putin, Pekín y Moscú desempeñan un papel «fundamental» en el ámbito internacional y sus relaciones bilaterales han mantenido un desarrollo «estable» pese a lo describió como «algunos factores desfavorables» en la coyuntura global. EFE

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