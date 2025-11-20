Rusia y China destacan alto nivel de cooperación militar durante visita alto cargo a Moscú

Moscú, 20 nov (EFE).- Rusia y China destacaron este jueves el alto nivel de la cooperación militar entre los dos países, durante una visita a Moscú de Zhang Youxia, vicepresidente del principal organismo militar de China, la Comisión Militar Central.

«Los ministerios de Defensa ruso y chino han comenzado a implementar los acuerdos alcanzados al más alto nivel, ampliando considerablemente el número de ejercicios en tierra, mar y aire», dijo el titular de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, al general chino.

De acuerdo con Beloúsov, el objetivo de estos ejercicios es «garantizar la seguridad de ambos países».

«Quiero recalcar que (las maniobras) no están dirigidas contra terceros países», agregó.

Asimismo, el ministro ruso confió en que hoy las partes marcarán «nuevos horizontes para la cooperación en materia de defensa».

El militar chino, por su parte, reiteró el compromiso de Pekín con la implementación de «importantes acuerdos» alcanzados por los líderes de ambos países y confió en la elevación del nivel de las relaciones ruso-chinas.

«Ampliaremos sus horizontes y fortaleceremos su resiliencia», aseguró.

El vicepresidente de la Comisión Militar Central afirmó que las relaciones entre Pekín y Moscú se han convertido en un modelo para una nueva forma de interacción «entre grandes potencias vecinas».EFE

