Rusia y China llevan a cabo patrullas aéreas conjuntas en Asia-Pacífico

Moscú, 9 dic (EFE).- Las fuerzas aéreas de Rusia y China realizaron una misión de patrulla conjunta en la región de Asia-Pacífico, informó este martes el Ministerio de Defensa ruso.

«Un grupo formado por los aviones portamisiles Tu-95MS y bombarderos estratégicos Hong-6K realizó una patrulla aérea sobre las aguas del mar de Japón, el mar de China Oriental y el océano Pacífico», reza un comunicado castrense publicado en Telegram.

Las autoridades militares señalaron que las maniobras conjuntas duraron «aproximadamente ocho horas».

Además, se proporcionó cobertura aérea a lo largo de toda la ruta de patrullaje con aviones Su-30SM y Su-35S de la aviación militar rusa y Jian-16 de la china, que se fueron alternando en distintas etapas del recorrido.

«Durante la ejecución de sus misiones, las aeronaves de ambos países operaron en estricta conformidad con las disposiciones del derecho internacional y no se registraron violaciones del espacio aéreo», subraya Defensa.

Tras llevar a cabo la misión, todas las aeronaves regresaron a sus bases.

«Esta actividad tuvo lugar en el marco de la implementación del plan de cooperación militar para 2025 y no está dirigida contra terceros países», añade. EFE

mos/lar

(vídeo)