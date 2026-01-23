Rusia y EE.UU. acuerdan primera reunión trilateral con Ucrania sobre seguridad en Abu Dabi

Moscú, 23 ene (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, acordó con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Yared Kushner, que el viernes se celebrará la primera reunión trilateral -Rusia, Ucrania y EE.UU.- sobre temas de seguridad en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

«Los americanos, hay que reconocerlo, han hecho mucho para su preparación y confían en que la reunión tendrá éxito», dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, según la agencia TASS.

Añadió que EE.UU. espera que la reunión del viernes allane el camino para avanzar en «un acuerdo de arreglo pacífico».

El diplomático adelantó que la delegación rusa, que estará dirigida por el almirante Ígor Kostiukov, ya ha sido formada y volará «en las próximas horas a los Emiratos».

También viajará a Abu Dabi el emisario del Kremlin para asuntos económicos, Kiril Dmítriev, quien participó también hoy en las negociaciones en el Kremlin.

Al respecto, Ushakov subrayó que en la cita de hoy se abordó la creación por el presidente de EE.UU., Donald Trump, de la Junta de la Paz para Gaza, y Moscú insistió en su voluntad de transferir a esa estructura mil millones de dólares en activos rusos congelados en territorio estadounidense.

Putin también planteó a Witkoff y Kushner, yerno de Trump, que el resto de los activos rusos podrían dedicarse como reparación a la reconstrucción de los territorios ucranianos arrasados por las acciones militares de los últimos cuatro años, eso sí, «tras la firma de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania». EFE

