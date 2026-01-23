Rusia y EE.UU. acuerdan reunión trilateral con Ucrania sobre seguridad en Abu Dabi

Moscú, 23 ene (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, acordó con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Yared Kushner, que el viernes se celebrará la primera reunión trilateral -Rusia, Ucrania y EE.UU.- sobre temas de seguridad en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

«Los americanos, hay que reconocerlo, han hecho mucho para su preparación y confían en que la reunión tendrá éxito», dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, según la agencia TASS. EFE

