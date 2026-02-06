The Swiss voice in the world since 1935

Rusia y EE.UU. apoyan prontas negociaciones para nuevo tratado de desarme, según Kremlin

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 6 feb (EFE).- El Kremlin aseguró hoy que Rusia y Estados Unidos abogan por reanudar cuanto antes las negociaciones sobre un nuevo tratado de desarme nuclear tras la expiración anoche del START III.

«Ambas partes son conscientes de la necesidad de un pronto comienzo de las negociaciones sobre este tema», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria, en la que confirmó las consultas al respecto celebradas el jueves en Abu Dabi. EFE

mos/rml

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR