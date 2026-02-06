Rusia y EE.UU. apoyan prontas negociaciones para nuevo tratado de desarme, según Kremlin

1 minuto

Moscú, 6 feb (EFE).- El Kremlin aseguró hoy que Rusia y Estados Unidos abogan por reanudar cuanto antes las negociaciones sobre un nuevo tratado de desarme nuclear tras la expiración anoche del START III.

«Ambas partes son conscientes de la necesidad de un pronto comienzo de las negociaciones sobre este tema», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria, en la que confirmó las consultas al respecto celebradas el jueves en Abu Dabi. EFE

