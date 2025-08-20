Rusia y Jordania abogan por soluciones político-diplomáticas a conflictos en Oriente Medio

2 minutos

Moscú, 20 ago (EFE).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, abogaron hoy en Moscú por la búsqueda de soluciones político-diplomáticas a los conflictos existentes en Oriente Medio, según informó la diplomacia rusa en un comunicado.

«Los jefes de Exteriores sostuvieron una conversación sustanciosa sobre los aspectos clave de la situación internacional y regional. Acentuaron que la única alternativa para superar las contradicciones y crisis que perduran en Oriente medio son los medios político-diplomáticos», señaló Exteriores en su portal oficial.

Ambos «subrayaron la necesidad de tomar medidas impostergables para lograr una reducción de las tensiones en la franja de Gaza y Cisjordania, incrementar los esfuerzos para retomar las negociaciones de paz cuyo resultado debe ser la creación de un Estado palestino independiente en las fronteras de 1967».

Lavrov valoró altamente los pasos dados por Jordania en apoyo a la solución del conflicto palestino-israelí, incluyendo la ayuda humanitaria a los palestinos, añadió la diplomacia rusa.

También abordaron la situación en Siria y expresaron su apoyo a las medidas que buscan superar la larga crisis que afectó a la nación árabe «por medio del amplio diálogo nacional, y las garantías a la unidad, integridad territorial y soberanía del país».

Lavrov y Safadi destacaron la importancia de fortalecer la cooperación bilateral por medio del diálogo político, la cooperación práctica y el incremento del comercio bilateral.

El ministro de Exteriores ruso «expuso la valoración de Rusia respecto a la situación geopolítica actual, incluyendo Ucrania. Confirmó el apego ruso a una solución integral y estable de la crisis ucraniana, que solo es posible tras erradicar los motivos que la provocaron».

Durante la reunión los jefes de la diplomacia rusa y jordana firmaron un acuerdo de exención de visados entre ambas naciones con el fin de impulsar los intercambios turísticos, humanitarios y empresariales, concluyó Exteriores.EFE

