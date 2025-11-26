Rusia y Kirguistán incrementan su cooperación militar y migratoria

2 minutos

Moscú, 26 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo kirguís, Sadir Zhapárov, acordaron hoy incrementar su cooperación militar y migratoria, y firmaron con ese fin una serie de acuerdos bilaterales.

«Las partes seguirán ampliando la escala de los ejercicios conjuntos y el entrenamiento de combate de las formaciones militares de ambos países», se afirma en la declaración conjunta firmada por los dos mandatarios tras la reunión que celebraron en Biskek.

Rusia y Kirguistán, añade el texto, «mejorarán el potencial y el nivel de respuesta conjunta a los desafíos y amenazas», además de reconocer «la importancia de ampliar y fortalecer la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley».

Entre los desafíos, el documento enumera el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.

Por otro lado, también se comprometieron a facilitar los trámites administrativos para los migrantes trabajadores entre ambos países, por lo que ahora se podrán completar ciertos procedimientos todavía en el país de origen.

La declaración también subraya la importancia de prevenir y combatir la migración ilegal.

Según cifras oficiales, actualmente trabajan entre unos 500.000 y 800.000 kirguisos en Rusia, que transfirieron desde allí a su país natal cerca de 2.783 millones de dólares el año pasado.

Putin, quien llegó ayer a Biskek, y Zhapárov firmaron en total ocho documentos de cooperación.

El presidente ruso permanecerá en el país centroasiático hasta mañana, cuando participará la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC).

En su reunión con Zhapárov, Putin alabó el papel de «garante de seguridad regional» de su base militar en el país.EFE

mos/alf

(foto) (vídeo)