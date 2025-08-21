Rusia y la India defienden su cooperación energética ante los aranceles de Estados Unidos

Moscú, 21 ago (EFE).- Rusia y la India defendieron este jueves en Moscú su cooperación energética ante la presión arancelaria ejercida por Estados Unidos.

«Tenemos buenos resultados en la cooperación en el sector de hidrocarburos y en el suministro de petróleo ruso al mercado indio. Y tenemos interés mutuo en implementar proyectos conjuntos para la extracción de recursos energéticos en el Lejano Oriente ruso y en la plataforma ártica», dijo el ministro de Exteriores ruso, Sergueí Lavrov, en rueda de prensa conjunta con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar.

Según Lavrov, la asociación estratégica con Nueva Delhi «se está fortaleciendo de forma constante y progresiva».

«Existen planes prometedores para organizar e incrementar el transporte de carga a lo largo de la Ruta Marítima del Norte y mucho más», agregó.

El jefe de la diplomacia rusa también se congratuló por el buen estado de la cooperación militar entre los dos países, incluidos los ejercicios conjuntos.

El ministro indio, por su parte, subrayó que la reunión de hoy se enmarca en un contexto geopolítico cambiante y el objetivo de las partes es maximizar su «complementariedad».

Rusia afirmó este miércoles que continúa los suministros de petróleo y derivados a la India, pese a los aranceles impuestos a ese país por Estados Unidos.

«Seguimos enviando combustible, incluyendo petróleo crudo y derivados, energía y carbón metalúrgico. Vemos potencial para la exportación de gas natural licuado ruso», dijo el vice primer ministro ruso, Denís Mánturov, durante una reunión de la comisión intergubernamental ruso-india en Moscú.

Desde el pasado 7 de agosto, EE. UU. elevó un 25 % sus aranceles a productos indios por sus lazos energéticos con Moscú, y está previsto que un segundo tramo entre en vigor el próximo 27 de agosto, elevando los gravámenes hasta el 50 %.

En un intento de minimizar el efecto de las sanciones, Rusia expresó este miércoles su disposición a ofrecer a la India una alternativa para sus exportaciones si estas se ven afectadas por los aranceles de Estados Unidos.

Según medios, las refinerías estatales de la India reanudaron a mediados de agosto las compras de petróleo ruso tras una pausa provocada por los aranceles estadounidenses.

En los últimos días las empresas indias habrían comprado varios cargamentos de petróleo ruso de la marca Urals con entregas previstas para los meses de septiembre y octubre. EFE

